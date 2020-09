Täna kell 13.31 algab sügis ja on sügisene pööripäev. See tähendab, et öö ja päev on ühepikkused, siit edasi hakkab päev aina lühenema, kuni talvise pööripäevani. Ajast aega on pööripäevadel võetud moment, et aja kulgu tajuda ning olemasoleva eest tänulik olla.