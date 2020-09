Eile lahkunud filmistaari ema Jackie Stallone ennustas tulevikku pepusid lugedes

Oma kodulehel Jackie Stallone Rumpology kirjutas naine, et seda kunsti viljeleti juba vanas Babüloonias, Indias, Kreekas ja Roomas. Selle väite on skeptikud küll kahtluse alla seadnud, kuigi tõdevad, et inimese kohta, kes laseb hiromandil oma peput analüüsida, võib tõesti nii mõndagi öelda.

«Vanad kreeklased arvasid, et taguots on tervise ja truuduse võtmeks ning roomlased kasutasid tuharalihaste vorme samal viisil, nagu tänapäeval loetakse käejooni, et hinnata potentsiaalseid talente ning tulevikuedu,» kinnitas aga Jackie. Tema poeg Sylvester on öelnud, et Jackie on väga võimekas naine, kes tõesti suutis tulevikku ette ennustada.