Ilmselt oleme kõik vähemalt korra kuulnud lauset «töö hakkas eraelu segama». See on olukord, mis pole meist ilmselt enamustele võõras. Tasakaal töö- ja eraelu vahel on oluline päris mitmes mõttes. Värbamisega ligi 20 aastat tegelenud Charles Trivett esitab viis olulist põhjust, miks on tasakaal oluline. Autor rõhutab, et nii töö kui ka eraelu on olulised ja kumbagi poolt ei tohiks unarusse jätta.