Saatus aga tahtis teisiti. Naine ütles, et otsustas Davidiga oma elu siduda, kuna soovis lapsi ning mees oli nõus koos lapsendama. Samas aga oli märke, mis osutasid Davidi truudusetusele, nii otsustas ta pulmadega oodata. Aziza ütles, et nad suhtlevad Davidiga, kuid tänu mehe käitumisele on kadunud huvi temaga kokku jääda. Talle tundub, et mees toob ainult probleeme ja lihtsam on elu jätkata üksinda.