Ilmselt tead hästi, mis on sinu päikesemärk, ehk isegi oled juba välja uurinud, kus asub sinu sünnikaardil kuu ja mis on su tõusumärk. Kuid oled sa mõelnud Veenuse asupaiga olulisusele?

Enamik astroloogiast huvitunud inimesi alustavad oma teekonda oma päikesemärki ja seejärel juba sünnikaarti uurides. Selle saad välja arvutada näiteks siin ning kaardi jaoks on tarvis teada oma sünniaega ja -kohta. Sünnikaart pakub sisevaadet nii karmaõppetundidesse kui su iseloomu eripäradesse, samas aga viitab ka, milline romantiline sobivus on sul teiste inimestega. Just viimase puhul on Veenuse asukoht väga oluline.