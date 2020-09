Faas, mida võiks nimetada «tõeliseks armastuseks», on suhtes kõige rahuldustpakkuvam. Kui sa oled pikaajalises suhtes, siis selleni sa ka partneriga jõuad – kuid see pole kindlasti ainus etapp, mis tuleb läbi elada ja ka ei jää see igaveseks püsima.

Hea uudis on aga see, et mida kauem suhe kestab, seda rohkem saame me erinevaid faase uuesti ja uuesti läbi teha, nüüd aga juba aina kogunevate kogemuste ja ühte liitvate tunnetega.