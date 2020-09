Osasid inimesi tõmbab ligi just see, mis ei tee head. Ükskõik kui palju püütakse halvast mõjutajast eemale hoida, meelitab see ikkagi ligi ja nõuab veelgi suuremat tähelepanu. Seetõttu on pahad poisid naiste jaoks tunduvalt rohkem ahvatlevamad kui keskpärased mehed.