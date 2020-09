Näomaskide tegemise puhul ei kehti printsiip «rohkem on parem». Kui ka sina kipud oma nägu liiga tihti nendega poputama, siis vastab su nahk ilmselt sellega, et muutub sügelevaks või hakkab ketendama. See on su organismi viis märku anda, et nahabarjäär ei ole enam tasakaalus.