TIISER ⟩ «Sõbrannad ei uskunud, et vajan rinnaoperatsiooni, enne kui pluusi ühel veiniõhtul lihtsalt üles tõstsin.»

Üldjoontes on nii, et kui naine jääb lapseootele, siis tema rinnad hakkavad kasvama, et tulevast ilmakodanikku peale sündi rinnaga toitma hakata. Möödub igal korral erineva pikkusega ajavahemik, laps läheb tahke toidu peale üle ning võõrutatakse rinnapiimast. Kui enam piima vaja toota pole, siis tavaliselt kahaneb ka rinnakorv enam-vähem oma algsesse suurusesse tagasi. Või vähemalt nii me kõik loodame.