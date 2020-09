Mujal maailmas on pakendivabu poode juba sadu kui mitte tuhandeid, ent meie kodumaal pole varem sellist, täielikult nullkulu (ingl k zero waste) ehk jäätmevabaduse poole püüdlevat kauplust olnud. Seda tühimikku märkas ka lätlanna Julija Bulgakova (37), kui ta oma eestlasest mehega paari aasta eest pärast ühise lapse sündi Riiast Tallinnasse kolis. «Riias on selliseid poode umbes kümmekond, seega olin üllatunud, et Eestis veel ühtegi ei olnud,» selgitab Julija, millest Ilma poe idee alguse sai. Mõeldud-tehtud? Mitte päris nii kiiresti.