KOLUMN ⟩ Aleksandr Popov: on kurb reaalsus, et emakeelne haridusmudel ainult omadel jalgadel ei seisa

Esimese asjana sooviksin rõhutada, et minu poolt avaldatud mõtted on subjektiivsed ning lähtuvad sisemisest vaatevinklist, mis tugineb aastakümned kestnud õppetöö läbiviimise kogemusel. Mul ei ole vastuseid probleemi sõlmküsimustele. On pelgalt sisemine kaemus sellest, mis võiksid olla minu arvamist järgi mõningad põhjused, mis sellise olukorrani viinud on.