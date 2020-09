GALERII ⟩ Ženja Fokini nipid meestele: üks asi, millega saad oma välimusele hetkega vunki lisada

Ženja Fokin ütleb, et nutiseadmete sobitamine erinevate rõivakomplektidega ei ole keeruline ja kui nutikell on klassikalise välimusega, puudub sellel ka dressi-tossu vaib, mis muidu iga stiilse outfit 'i ära rikuks. «Klassikalise välimusega kvaliteetsetest materjalidest nutikella sobib kanda igas olukorras,» kinnitab Ženja.

Ženja on veendunud, et nii uusi rõivaid kui ka tehnikat valides tuleb esikohale seada kasutajamugavus, kvaliteet ja disain.

Igapäevastel nutiseadmetel on aksessuaaridena meie välimusele oluline mõju. «Kui sa kannad alati endaga kaasas ja kasutad päevas kokku mitu tundi mingit teatud eset, siis see muutub sinu aksessuaariks ja mõjutab sinu väljanägemist. Aga paljud ei ole siiani harjunud mõtlema nutiseadmetest kui aksessuaaridest – on aeg seda muuta,» selgitab Ženja Fokin.

Fotoseeriasse kutsuti modelliks pikalt Austraalias elanud ja töötanud modell Erik Vent. Ženja on koostööpartneritest vaimustuses: «See on lihtsalt fantastiline asjade kokkulangevus, et mul oli vaja modelli meeste sügisgarderoobi esitlemiseks ja Erik on juhuslikult praegu Eestis – sellist võimalust ei saanud kasutamata jätta.»