Covid-19 on mõjutanud kõiki meie eluaspekte ja seda ka magamistoas. Paljud inimesed on hädas seksi- ja suhteprobleemidega – seda kinnitavad Kinsey instituudi uuringu «Seks ja suhted Covid-19 ajal» varased andmed. Uuring on praegu oma kuuendas laines ning jätkub veel järgmiste kuude jooksul.

Kinsey instituudi teadur Justin Lehmiller ütleb, et tulemused pole samas väga ühesed. «Mõned inimesed on öelnud, et nende seks ja armuelu on paranenud, seejuures on nende suhe ja seksielu tugevamad kui kunagi varem,» vahendab CNN. «Samas suurem osa uuringus osalenutest ütles siiski, et neil on suhetes ja seksis probleeme.»