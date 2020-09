SEIKLE EESTIS ⟩ Selle nädalavahetuse kõige erilisemad sündmused on Ida-Virumaal

Valgusfestival «Öövalgel» kutsub jalutama Pärnusse: valgusetendusi ja videoprojektsioone mängitakse Pärnu kesklinna hoonetel ja hoovides, need kestavad 10-20 minutit ning külastajatel on võimalik sel moel tutvuda ka linna endaga – majade, tänavate, inimestega. Lavastused on loodud spetsiaalselt festivali jaoks.