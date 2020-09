Tagakiusatav modell: inimesed ütlevad, et mul on otsmikul McDonald'si logo

A post shared by HAYLEE MICHALSKI | MODEL (@hayleemichalski_) on Aug 13, 2020 at 6:07am PDT

«Mõned ütlevad, et mul on otsmikul McDonald'si logo, teised ütlevad, et ma näen välja nagu Anthony Davise «kaksikõde». Kindlasti saan rohkem vihakommentaare kui positiivseid,» tunnistas naine.

Naise sõnul on mõned modelliagentuurid talle just monokulmu tõttu selja keeranud. «Mulle on öeldud: monokulm ei ole ilus ja keegi ei taha mind sellepärast broneerida,» avaldas Michalski, kelle arvates on see moemaailmas valitsevat originaalsust arvestades ebaloogiline väide.