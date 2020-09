Oktoobrikuu esimene täiskuu on juba neljapäeval, 1. oktoobril. Kuna see täiskuu on kõige lähedamal möödunud pööripäevale, kutsutakse seda lõikuskuuks (Harvest Moon). Sel perioodil saavad kõik inimesed lõigata seda, mida nad on külvanud. Viljakoristusaeg on lähedal ning üllataval kombel on meie kaitseinglitel selle täiskuu juba tõusvas energias üks sõnum.