Natuke rahustab seda närvilisust armastuse ja sõpruse planeet Veenus, mis loob täna trigooni entusiastliku ja energeetilise Marsiga. See põnev transiit puhub elu sisse stagneerunud suhetesse. Sa tunned uut inspiratsiooni, armastus su elus annab sulle uut energiat ning tahad pea ees sukelduda elu mõnusamatesse lainetesse. Praegu on hästi sünkroonis see, mis sulle meeldib kui ka see, mis sind tagant tõukab. Seega kasuta neid energiaid kirgede sütitamiseks ära.