Selleks, et kaalu langetada, peame olema teadlikud toitudest, mis tagavad meile hoopiski vastupidise tulemuse. Oled sa mõelnud, et kaalu tõstjaks võib olla hoopiski sinu lemmik jook? Paljud joogid sisaldavad suures koguses suhkrut ning kaloreid, mille peale me esmapilgul ehk ei mõtlegi.