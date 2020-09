Mis puutub suhetesse, siis igal inimesel on oma head ja vead. Kuigi armastus paneb südame kiiremini puperdama ja lisab ellu põnevust, on sel ka oma miinus. Suhtes tuleb toime tulla ebakindluse, meeleolumuutuste ja kompromissidega. Siin on viis sodiaagimärki, kes ärrituvad kergesti ja on partneri suhtes häirivalt kriitiline.