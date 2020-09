Kirjandusteadlase Rutt Hinrikuse meelest oli Asta Willmann kütkestav ja avara silmaringiga isiksus, keda iseloomustas erakordne energia, keskendunud töötahe ja mitmekülgne andekus. Alustas ta ju näitlejana, aga lõpetas silmapaistva Välis-Eesti kirjanikuna. Livia Viitol on siia lisanud veel paar markantset pintslitõmmet Asta Willmannist kui kirjanikust, nimetades, et tema tähelepanu keskmes oli eelkõige naise siseilm: «Tunded on tema tähtsaim uurimisobjekt ja hinge käsitab ta elu suurima müsteeriumina.»