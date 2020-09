Unespetsialist annab nõu: mida teha, kui uni enne äratuskella ära läheb?

Väljaandes The Stylist tõi üks inimene välja oma unepäeviku, mis tuleb paljudele ilmselt tuttav ette. Uni läheb varakult ära, pärastlõunal aga tabab suur väsimus. Iga kord aga pole võimalik end lõunauinakuga kosutada, nii minnakse magama õhtul aina varem, mis omakorda aga tähendab, et ka hommikune liiga varajane ärkamine jätkub. Kuidas sellest nõiaringist välja murda?

Dr Nerina Ramlakhan, kes on psühholoog ja uneekspert, ütleb, et sel juhul on probleemiks nn unehooldus, mis on üks kõige levinumaid muresid uinumisraskuste kõrval. «On oluline mõista, et varakult ärkamine on normaalne, aga sa saad segajaid vältida, kui ei vaata oma telefoni või kella,» õpetab ta. «Abiks võivad olla ka hingamisharjutused, mis aitavad lõõgastuda ja uuesti uinuda.»