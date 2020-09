Kui keegi on näinud 10 000 filmi, siis peaksid teda ilmselt filmieksperdiks. Sama käib inimese kohta, kes on söönud 10 000 erinevas restoranis - ekspert! On vähe asju, mida saab teha 10 000 korda ilma, et sa teatavat ekspertiisi ei saavutaks.