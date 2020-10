Jekaterinburg on üle 1,3 miljoni elanikuga linn Venemaal Uuralites. See on tuntud kui koht, kus Venemaa viimane tsaariperekond Romanovid veetsid oma viimaseid elupäevi, kuid lisaks traagilisele ajaloole kõrgub linnas mahajäetud kummitusloss – Jekaterinburgi haigla, mis üllatuslikult jääb esmapilgul uudishimulike eest üsna varjatuks.