5 sõna, mille kasutamise lõpetamine aitab sul targem, meeldivam ning enesekindlam olla

Näiteks jätab teatud sõnade kasutamine su kaaskondlastele mulje, et oled intelligentne või palju lugenud inimene. Teised sõnad aga tekitavad jälle tunde, et sa pole nii tark, enesekindel ega isegi mitte meeldiv inimene, kui sooviksid olla. Et vältida selliste negatiivsete hinnangute kujunemist, võta oma sõnavarast välja järgmised viis sõna.