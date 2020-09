Nõid Ingrid selgitab: hingeleping on meil kõigil, selle muutmine võib olla aga katastrofaalne

Eks neid arvamusi ning teadmisi hingelepingute osas on üle maailma jällegi palju levinud, kuid minu teada peaks olema Newtoni instituudi rajaja, hüpnoterapeut Michael Newton ka ära tõestanud, et eelmised elud on päris ning hingelepingud on enne meie sündimist nii-öelda ümarlauas kokku lepitud. Ühtlasi on saksa psühholoog ja esoteerik Thorwakd Dethlefsen tõestanud eelmised elud ning taassünni. Tundub, et budistidel on terve see aeg õigus olnud!