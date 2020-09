Kostüümikunstnik Jane Mändsoo: väga paljud ootamatused filmivõtetel ilmnevad just pärast söögipause

Jane Mändsoo on juba väikesest peale sirvinud moeajakirju, pöörates erilist tähelepanu just rõivastele. Tänu Jane andekusele on tema sõbrannad õnnega koos, sest tõenäoliselt sooviks iga neiu endale personaalset stilisti, kes riiete kombineerimisel nõu annaks.

«Läbi aastate olen olnud see sõbranna, kes annab nõu, kuidas ja mida selga sättida,» tunnistab Jane, kes on täiskohaga kostüümikunstnik, stilist ja moenõustajana olnud veidi üle aasta. Varem tuli naisel seda tööd teha põhitöö kõrvalt.

Hea stiilitajuga Jane on saanud oma oskusi demostreerida nii ajastufilmis «Talve», 2021. aastal esilinastuvas lastepõnevikus «Tagurpidi torn» kui ka seriaalides «Nõnda ka maa peal», «Padjaklubi» ja peagi esilinastuvas draamasarjas «Valguses ja varjus».

Epideemia pani teistmoodi lahendusi otsima

Jane peab väga oluliseks, et kogu tema visioon kostüümidest saaks režissööriga enne võtteid läbi räägitud ja analüüsitud – nii on kindel, et nägemused ühtivad ja tööprotsess sujub. Nii ka suvel filmitud sarja «Valguses ja varjus» puhul, kus juba stsenaariumit lugedes hakkas kostüümikunstnikul fantaasia tööle. «Igast tegelaskujust tuli kuvand üsna ruttu silme ette,» tõdeb Jane.

Sarja «Valguses ja varjus» jaoks kostüümide otsimine osutus Jane jaoks aga oodatust keerukamaks – kogu projekt langes täpselt epideemia puhkemise ajale. «Erinevad piirangud, ettevaatusabinõud ja poodide sulgemised panid põntsu paljudele meie koostööpartneritele, kuid tänu abivalmitele inimestele ning heale meeskonnatööle õnnestus seriaali jaoks laenutada lõpuks kõik kõige sobivamad rõivad,» räägib kostüümikunstnik, kelle sõnul tuli talle ootamatult appi ka võtteplats.

Näiteks vanas maamajas, kus toimub sarja põhitegevustik, oli peidus palju varjatud aardeid, mida majaomanik oli lahkelt nõus näitlejatele laenama. Ka mitmed sarja peaosatäitja Mirtel Pohla kostüümid pärinevad just sealt. «Mõni vahvam, iseloomuga riideese «tuli võtteplatsi põhimajaga kaasa» ehk meil avanes võimalus laenutada kappi kasutamist ootama jäänud riideesemeid, mis sobisid ideaalselt seriaali põhikarakteritega,» kirjeldab Jane rõõmsalt tekkinud olukorda.

Mirtel Pohla, seriaalis «Valguses ja varjus». FOTO: Marek Metslaid

Määrdunud kostüümid ja vihmavarjud

Võttepäevad pakuvad kindlasti kogu võttetiimile põnevust, uusi tutvusi ja huvitavaid kogemusi, kuid on loomulik, et ette tuleb ka pingelisi olukordi ning väljakutseid. Jane karjääri jooksul on juhtunud nii mõnedki ootamatused, millele tuli kärmelt lahendus leida. «Väga paljud ootamatused ilmnevad filmivõtetel pärast kiireid söögipause, kus «tempel» on jäänud näitlejatel riietele. Just siis peab kostüümikunstnik selle pleki kiiresti eemaldama nagu poleks midagi juhtunud. On olnud ka olukordi, kus jalanõult tuleb tald ära ja välja peab kutsuma enda sisemise kingsepa ning olukorra nutikalt ja kiirelt lahendama. Siinjuures tuleb meeles pidada, et terve võttemeeskond ootab just sinu järel, et salvestusega edasi minna,» tõdeb kostüümikunstnik.

Samuti tuleb Jane sõnul võtetel ilmastikuga arvestada. «Näitlejatele on alati tagatud kas vihmavarjud või vihmakeebid, kuid enamjaolt tugevamate hoovihmade korral siiski väljas ei filmita. Kasutusel on ka kuivatuskapid, et riided kiiremini järgmisteks stseenideks kuivaks saada. Eriti külmade ilmade korral saab kostüümikunstniku käest kostüümide alla sooja pesu või pleedi stseenivahelisteks aegadeks,» räägib Jane, kellel on võtteplatsil alati kaasas nii õmblusvahendid, haaknõelad, maalriteip, aurutaja, puhastusvahendid kui ka väljaprinditud stsenaariumi, kuhu on üles märgitud kogu vajalik kostüümiinfo. «Üheks kõige olulisemaks vahendiks on aga võime kiirelt mõelda ja tegutseda, mida ei tohiks tööle minnes koju unustada,» ütleb ta.

Mirtel Pohla, seriaalis «Valguses ja varjus». FOTO: Marek Metslaid

Suurim õnn on teha tööd, mida armastad

Talendikas kostüümikunstnik Jane Mändsoo on üks õnnelikest, kes on oma unistuste töö leidnud ning oskab nautida oma töö juures igat nüanssi. «Naudin oma töös vaheldust ja seda, et kõik päevad on erinevad. Iga projekt ja iga inimene, kellega töötan, õpetab mulle midagi. Lisaks sukeldumisele sügavale loovmaailma, meeldib mulle ka suhelda erinevate inimestega ning just seda mu amet mulle võimaldab.