Armastusel on palju tahke, nagu emotsionaalne ja füüsiline külgetõmme, ühilduvus, kiindumus ja pühendumus. Näiteks kui mehel läheb armumine üle, on sageli nii, et kiindumus ja pühendumus on endiselt olemas, aga külgetõmme on kaotsi läinud. Mida teha?