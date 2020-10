Tegemist on siiski pisut hirmutava asjaga! Sa ei tea kunagi, mida oodata, kui eskortide maailma sukeldud. Õnneks on olemas inimesi, kes sellega ise tegelevad ning on valmis oma seiklustest ka avalikult rääkima. Kurtisaanid ning veebikaamera ees tegutsejad võtsid sõna Redditis ning jagasid lugejatega oma lugusid, et nende maailma oleks võimalik paremini mõista. Siin jagame neist mõningaid huvitavamaid.