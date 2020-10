Räägitakse, et mida suurem peenis, seda parem, kuid see ei vasta tegelikult tõele. Okei, mikropeenisega on tõesti keerulisem orgasmi saada, aga võtmetähtsus on suhtlemisel, enesekindlusel ja oludega kohanemisel. Kuidas saada maksimaalset naudingut, kui partneril on väike peenis?