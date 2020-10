KÕIK KANALE ⟩ Tartus avati Eesti teine KFC sissesõidurestoran

Tartu KFC restoranis on moodne looduslikest materjalidest sisustus, mis loob meeldiva ja rahuliku õhkkonna. Restoranis on 67 istekohta. Restoran on varustatud digitaalsete menüütahvlitega ja kioskitega, mis muudavad tellimise kiireks ja mugavaks. KFC eesmärk on nii Eestis kui ka mujal pakkuda kõrgeima kvaliteediga taskukohaseid ja maitsvaid eineid.

«Näeme, et KFC kana on eestlaste seas saamas järjest populaarsemaks ning meil on väga hea meel avada Eestis juba teine ja Tartus esimene KFC sissesõidurestoran, mille disain ja sisseseade vastavad meie kohalike klientide kõrgetele ootustele. Kavatseme teha kõvasti tööd selle nimel, et tagada parim klienditeenindus ning pakkuda klientidele lisaks algupärastele ja maitsvatele KFC einetele innovatsiooni ja tehnoloogiat, aga mis kõige tähtsam, kõrgeid ohutusstandardeid. Usume, et uued restoranid saavad Tartu linnas igas vanuses inimeste meelispaikadeks. Lisaks on kõik uued restoranid Eestis osa KFC ambitsioonikast Baltikumi arengustrateegiast, mille eesmärk on laiendada kiirtoidukett järgmise kahe aasta jooksul kuni 20 restoranini,» ütles Apollo Grupi tegevjuht Mauri Dorbek.