Tänane täiskuu kannab erinevates kultuurides ka nime lõikuskuu, reisikuu, sureva rohu kuu, veripunane kuu. Vanad indiaanlased nimetasid oktoobrikuist täiskuud verekuuks, kuigi see ei pruugi punast värvi olla – arvatavalt viitab see hoopis muutuvale lehtede värvile. Reisikuu võib viidata rändlindudele, kuid ka ajale, mil hõimud tulid mägedest alla, et hakata talveks valmistuma.

Hiinas on selle nimeks kuukook või festivalikuu, kuna seal ja mõnes teises Aasia riigis seostub tänaöine täiskuu kesksügisese festivaliga, mis on traditsiooniline hiina lõikuspidu. Koreas seondub see Chuseoki festivaliga, mille ajal korealased lahkuvad linnast, et külastada oma kodukülasid ja austada lahkunud esivanemaid.