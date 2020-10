Seks on normaalne osa inimloomusest ja mõjub tervisele hästi. Kuid mõned inimese jaoks võivad seksuaalsed soovid kontrolli alt väljuda ja muutuda sõltuvuseks. Kui seks pole kättesaadav, on see kindlasti pettumus, aga ei tohiks iial laastavalt mõjuda.

Kui inimene on seksist sõltuvuses, hakkab ta meeleheitlikult otsima seksuaalset väljundit. Siin on mõned märgid, millest aru saada, et seks on muutunud sõltuvuseks: