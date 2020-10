Kas suurus loeb või mitte? See on teema, mille üle on naised omavahel ilmselt kõige enam seksiteemaldel rääkides arutanud. Kas väikese riistaga mees peaks end varakult maha kandma või saab ta naise rahuldamiseks siiski midagi ette võtta? Või kas suure riista olemasolu on ikkagi ainult üks lotovõit?