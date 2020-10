Küllap on paljud mehed muretsenud, kas neil on piisavalt suur varustus. Enamus mehi ei suuda aga oma ebakindlust või enesekindlust isegi enda jaoks sõnastada. Tänases saates rääkis saatejuht Epp Kärsin nelja erineva inimesega, kes on kokku puutunud suurusega seotud teemadega ning seda väga mitmel erineval moel.