AUS PIHTIMUS ⟩ Eestlanna imetamisjärgsest kehast: suutsin duši all ennast vaadates ainult nutta

Ingrid on sünnitanud ning imetanud kaht last. Peale esimese lapse sündi võtsid naise rinnad peale imetamise lõppu suhteliselt kiiresti oma «normaalse» vormi tagasi, ent peale teist last midagi muutus. Rindadest kadus lopsakus ning saates kirjeldatakse tema toonast büsti muuhulgas sõnadega «taeva poole vaatavad koeraninad».