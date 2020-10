Pulmapaari esimene tants on üks tähtsamaid osasid terve peo jooksul. Kahe inimese kokku tulemine ning ühise liidu ja armastuse tähistamine on just need, mis tantsu veelgi erilisemaks muudavad. Seega on ka väga oluline, et taustal mängiks ideaalne lugu, mis sobib just sellele paarile.