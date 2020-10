Ilustandardid on üle maailma üsnagi erinevad. Ent kui sind ümbritsevad nii tänavatel kui meedias kogu aeg ühetaolised inimesed, kes sinuga suhteliselt sarnased välja näevad, siis võib raske olla näha, et saab ka teistmoodi.

Väga suur osa tänapäeval ning ka Eestis populaarseid filme, sarju ja telesaateid on pärit justnimelt Ameerikast, kus ilustandardid on üsnagi tugevalt paika pandud. Nendesamade visuaalsete meediumide abil on Ühendriikides hinnatud välimus saanud hinnatuks ka mujal maailmas, sealhulgas meie kodumaal, kus inimesed üritavad ikka ja jälle näha välja samasugused, kui nende lemmikkuulsused või näitlejad.