Ženja Fokini stiilinõuanded meestele, kuidas sügistalvist gardoroobi värskendada

Ilmad on juba jahedamad ja suvised rõivad tuleb asendada soojemate vastu. Kui garderoob vajaks täiendust, siis soovitab Ženja Fokin pidada silmas kahte olulist märksõna: mugavus ja kvaliteet.

«Mugavus ei tähenda kindlasti lohakust vaid hästi selga istuvaid rõivaid, mis sobivad figuuriga ega tekita päeva jooksul stressi. Kiire elustiili juures on oluline tunda end oma riietes hästi. Teiseks tahan rõhutada, et aksessuaare tuleb valida teadlikult ja ei maksa unustada, et aksessuaarina läheb arvesse iga ese, mida sa sageli endaga kaasas kannad või kasutad – jah, ka nutiseadmed,» rõhutab Ženja.