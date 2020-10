NAISTEJUTUD ⟩ Nõuanded «heale tüdrukule», kes ei suuda seksi piisavalt nautida (ja paljastame telemaailma telgitagused!)

Lisaks telesaladuste paljastamisele vastame ka ühele kirjale, kus anname konkreetseid nõuandeid naisele, kes on hädas nn hea tüdruku sündroomiga. Kuidas endas lahti lukustada seksikiisu - ja kas seda on alati ka vaja? Mida teha, et magamistoas oleks elu laadnam ja lõbusam siis, kui sisemised kompleksid kammitsevad? Muide, ka siin võib telemaagia appi tulla!