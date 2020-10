Kõigepealt tasub tunnetada, et toimunud on kosmilise energia muutus – pikalt retrograadis liikunud Pluuto pöördus eile taas otseseks. Kui viimased pool aastat tähendas see liikumine, et õppisime aru saama, mis meid kontrollib ja mida meie teiste juures kontrollida tahame. Nüüd, kui Pluuto liigub taas «õigetpidi», on aeg loobuda harjumustest, mis meie aega söövad ja märgata, kuidas me kasutame oma elus ära kontrollmehhanisme, mida varem on kasutatud meie kontrollimiseks.