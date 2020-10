Kolm kõige olulisemat sodiaagimärki, mille asukohta oma sünnikaardil võiksid iseenda paremaks mõistmiseks teada, on päikese-, kuu- ja tõusumärk. Kuid kui tahta veelgi paremini aru saada, mis on tähed sinu elusaatusesse ja iseloomu kirjutanud, võib vaadata veelgi sügavamale.

Marss on kire, viha, sõja, enese maksmapaneku ja eraldatuse planeet. Selle asukoht sinu sünnikaardil viitab, kuidas sa oma eesmärkide suunas liigud, end kehtestad, kaitsed ja ründad ning kuidas sa inimesi oma elust välja lõikad (mõtle: lahkuminekud). See näitab ka, kuidas sa oma oskusi relvadena kasutad, et end kaitsta ja oma eesmärkide saavutamise eest võidelda. Samuti aitab teise inimese marsimärk sul mõista seda, kuidas ja mille eest võitlevad nemad.