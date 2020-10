Kogu rõõmu juures, mida romantilised suhted meile kaasa toovad, ei tasu siiski mainimata jätta seda, et need nõuavad samas ka palju tööd. Statistikaameti andmetel on Eestis viimase kahe aastakümne jooksul lahutatud pea iga teine abielu. Kooselude purunemise kohta statistikat kahjuks saada ei olegi.