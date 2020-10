Riidlemine ja vaidlemine on elu normaalne osa. Tülitsemine võib lisaks asjade selgeks rääkimisele viia ka kirgliku leppimisseksini. Nii et kui avastad pärast tülitsemist, et soovid kallimalt riided seljast rebida ja voodisse hüpata, on see täiesti loomulik.