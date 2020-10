Tähe-Lee on noor Eesti pianist, kes oma noore elu jooksul on andnud mitmeid meeldejäävaid kontserte ja silma paistnud erinevatel võistlustel nii kodumaal kui ka väljaspool. Tema viimane suurim saavutus oli saate «Klassikatähed 2020» võitmine, mille žüriiliige Kadri Tali kirjeldas tüdrukut kui pisikest eesti imet.

Tähe-Lee on mänginud senise elu jooksul mitmete maailma kuulsate koosseisudega. Lisaks õpib ta mitmes erinevas koolis ning teda õpetavad lausa neli õpetajat. Noore neiu tagasihoidliku palge all peitub klassikalise muusika taustaga inimene, kelle vaba aja muusikaeelistused on tavapärasest hoopiski erinevad..