Tänavu 5. oktoobril avas Loomapäästegrupp Tallinnas Arsenali keskuse ees ausamba Kalamaja hulkurkoer Žoriku mälestuseks, mis on pühendatud kõigile kodututele koertele. Uudistest lipsas läbi ka lause, et see olevat üldse esimene koerale püstitatud mälestusmärk Eestis.