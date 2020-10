Venemaa grafoloog Anna Samoilenko selgitab, et kirjatähtede kaldenurk ja laius, aga ka kirjutamise surve ning tähtede tihedus näitavad meie kohta nii mõndagi. Nii võib käekiri näidata ära situatsioonilised muutused meie elus ja viidata emotsionaalsele seisundile.

Näiteks kui inimene on närviline, on tema käekiri teravam ja korratum. Rahulikus olekus on jooned aga pehmemad ja käekiri harmoonilisem. Jõud, mida kirjutades kasutatakse, viitab aga inimese füüsilisele konditsioonile. Kui jõudu kasutatakse vähem, siis võib rääkida väsimusest.