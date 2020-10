Kuninganna Elizabeth II on troonil istunud üle 70 aasta. Selle aja jooksul on temast saanud kõige kauem valitsenud riigipea Suurbritannia ajaloos ning on vähe, mida naine pole krooni kandmisest nende aastakümnete jooksul õppinud – seda nii otseses kui kaudses mõttes. Ehk on siiski üllatav, et tema majesteet pole just kõigest, mis krooniga seotud, vaimustuses.