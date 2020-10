Teadlased avastasid, miks me nõnda palju «konnasid suudleme»

Teadlased märkasid, et inimesed on potentsiaalse deidi skoorimise osas palju optimistlikumad ning nad püüdsid teada saada, miks me nõnda kallutatud oleme. Uuringu tulemused avaldati ajakirjas Journal of Social and Personal Relationships. Just see eelarvamus on põhjus, miks me üldse julgeme ettevaatamatult suhetesse hüpata.