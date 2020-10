1919. aastal kehtestati Soomes kuiv seadus, mis kestis 1932. aastani. See andis agaratele Eesti «ärimeestele», kes ei kartnud seadusesilma, võimaluse kiirelt rikastuda. Salapiiritusepaadid kimasid üle Soome lahe esimese Eesti vabariigi ajal väga tihedalt ning nii mõnegi julge hundi rind oli rasvane – ja teinekord ka haavleid täis.

Millal täpselt Rakverre kolinud Sarv piirituseveoga tegelema hakkas, on võimatu öelda, kuid toonased ajalehed viitavad, et tema perekond võis seda teha juba 20ndate lõpus. Meediatähelepanu alla sattus mees aga pigem 30ndatel ning selleks ajaks tegeles salapiiritusega juba terve Sarvede suguvõsa – kaks venda, ema, õde ja Elmar ise. Piirituse edasitoimetamisel näitas Sarv üles erilist julgust ja algatusvõimet, nii et teda operatsioonidel raske oli tabada, küll aga jäid tema abilised tihtigi politsei ja piirivalve näppu. Salapiiritust linna toimetas ta küll hobustel, autodega, jalgratastell ja igasuguste muude abinõudega.