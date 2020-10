KAS SINA MÕIKAD? ⟩ Esimese vabariigi pätikeel: märjatöömehed mekkisid ära, aga siis ootas neid karikas

Kas teate, mis on — «vana krae»? Muidugi ei tea. Te ei aima sugugi, et see on aunimi, mida võib kanda vaid põline retsidivist, kes on korduvalt «pannud tuuri hakkama» ja käinud sageli ka «kivilaevaga sõitmas». Jutt on nimelt vangide keelest. Sellest olete vahest kuulnud midagi, kuid kahtlematult imevähe, sest võõrale usaldavad nad oma loodud sõnade tagavarast õige harva midagi.